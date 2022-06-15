تنقلات جديدة وسط الدبلوماسيين





أجرت وزارة الخارجية عدد من التنقلات وسط الدبلوماسيبن لسفاراتها بالخارج لتغطية النقص فى طواقم البعثات الدبلوماسية ببعض العواصم الهامه على رأسها بعثة السودان في واشنطن.

وجرى نقل الوزير المفوض عصام الدين الخضر إلى بعثة السودان بواشنطن بجانب كل من الوزير المفوض ابو زيد شمس الدين والوزير المفوض بدر الدين على بدر الدين الذين تم نقلهم إلى كل من نيويورك و جنيف

يذكر أن اجراءات تعيين المندوب الدائم للأمم المتحده قد اكتملت حيث تسلم المندوب الدائم عمله، كما اكتملت إجراءات رئيس بعثة السودان فى جنيف و مندوبها لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف السفير حسن حامد و سيغادر خلال أيام لتسلم مهام عمله، بينما لا يزال سفير السودان المرشح لواشنطن محمد عبد الله إدريس فى انتظار موافقة من السلطات الأمريكية على ترشيحه.

و حسب المعلومات فإن الوزير المفوض عصام الدين الخضر الذى تم نقله لواشنطن ضمن حركة التنقلات الأخيرة سيتولى مهمة القائم بالاعمال فى واشنطن بالانابة إلى حين وصول السفير المرشح.

صحيفة الصيحة