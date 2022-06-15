“ترك” يصدر بيانَا عاجلاً





في حضور نائب الرئيس إبراهيم أدروب وقيادات المجلس. 3 أكتوبر 2020اكد

أعلن رئيس المجلس الأعلى النظارات البجا والعموديات المستقلة ورئيس تنسيقية كيانات شرق السودان الناظر محمد أحمد الأمين ترك، عن الاتّفاق على إيقاف كلّ خطابات الكراهية ضد أبناء القومية الواحدة.

وقال ترك بحسب إعلام المجلس، الأربعاء، إنّه تمّ الاتّفاق بحسب الأعراف والتقاليد، على عدم عرض أيّ عرض بجاوية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه محمد الأمين ترك، كلّ أبناء البجا الحادبين على مصلحتهم وحقوقهم والملتزمين برفض ما وصفه بـ”المسار المشؤوم”، بالتمسّك بمنبرٍ منفصل للقضية، داعيًا إلى عدم الاهتمام بالتناول الإعلامي لتعكير الأجواء.

وناشد ترك جميع أهل البجا بعدم تناول القضية أو تشخيصها في إطار قبلي أو منفعة سياسية.

وسابقًا، قرّر مجلس السيادة تعليق مسار شرق السودان لحين حدوث توافق مكونات الإقليم من خلال مؤتمر جامع، كما شكّل لجنة عليا برئاسة محمد حمدان دقلو لتولي مهمة معالجة الأزمة.

وظلّ مسار شرق السودان معلقاً منذ توقيعه ضمن اتفاقية السلام في جوبا يوم 3 أكتوبر 2020، بسبب خلافات حادة بين مكونات الإقليم حوله لدرجة وصلت حد إغلاق الموانئ الرئيسية والطرق التي تربطها ببقية البلاد، من قبل محتجي مجلس قبائل البجا وناظرها الأمين ترك.

باج نيوز