قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء يعقد اجتماعه الدورى





إستعرض قطاع التنمية الإقتصادية بمجلس الوزراء في إجتماعه الدورى اليوم بالمجلس برئاسة السيد/ جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، استعرض مصفوفة توصيات ملتقى مديري الاستثمار بالولايات قدمتها السيدة/ احلام مهدي وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المكلف، حيث تضمنت المصفوفة معوقات ومشاكل الإستثمار ومطلوبات التحسين للبيئة الإستثمارية من أجل تهيئة مناخ الإستثمار بالبلاد.

وأوصى القطاع بدعم وسائل المسح الميداني للوصول الي المشاريع المختلفة وحصر وإحصاء الأراضي المخصصة للإستثمار الزراعي .

كما أطلع القطاع على مشروع ضبط دخول حركة المركبات الأجنبية داخل الاراضي السودانية قدمه السيد / هشام علي أحمد وزير النقل المكلف ، حيث أمن القطاع على ضرورة تطبيق المنظومة الالكترونية لضبط حركة المركبات بالطرق، وأوصى بمراجعة حمولة المركبات ومحتوياتها في المعابر قبل دخولها للبلاد .

وكالة سونا