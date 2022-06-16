تحويل الرحلات الداخلية بمطار الخرطوم





أعلنت سلطات مطار الخرطوم الدولي تحويل الرحلات الداخلية من صالة الحج والعمرة إلى صالة المغادرة (2)، وتحويل رحلات صالة المغادرة (2) الى صالة المغادرة (1)، إعتباراً من يوم الخميس، وذلك لبدء إجراء عمليـات حـج عـام 1443 هـ و تفويج الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

وتقدمت إدارة مطار الخرطوم الدولي باسمي التهاني و التبريكات لحجاج بيت الله الحرام ، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منهم صالح الاعمال بكل خير ، حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور.

الخرطوم 15-6-2022 (سونا)