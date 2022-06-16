شاهد بالصورة.. التبرعات تنهال على فتاة الأستوب بعد إعلان زواجها.. رجل أعمال يتكفل بدفع أموال الفنان كمال ترباس لإحياء الحفل إضافة للعشاء الفاخر وصالة مناسبات تعلن توفير كل ما يلزم العروس





بعد أيام من إعلانها لعقد قرانها تبارى رجال أعمال وخيرين في المساهمة في إكمال مراسم زفاف فتاة الأستوب السزدانية الشهيرة “اسلام”.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن اسلام كانت ظهرت في مقطع فيديو وصور تم تداولها على نطاق واسع وهي تقف أمام إشارة مرور بالخرطوم رافعة ورقة تطلب من خلالها العفاف والستر بالزواج.

وبالفعل عثرت الفتاة التي تعاطف معها المئات على شريك حياتها وهو شخص متعلم وقمة في الاحترام حسبما وصفه أصدقائه وبعض المقربين منه.

وقد تمت مراسم عقد القران وسط اهتمام كبير من نشطاء بارزين ساهموا في الجمع بين زواجين بالحلال في مشهد وجد محبة كبيرة في منصات مواقع التواصل المختلفة.

وبعد عقد القران انهالت التبرعات على الفتاة التي أعلن عدد من رجال الأعمال أنهم سيساعدوها في ليلة فرحها لأنها أخت لكل السودانيين.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد أعلن رجل البر والإحسان ورجل الاعمال علاء الدين سلمان صاحب شركة الدرة تو للصادرات والورادات عن تبرعه بتكلفة استحقاقات الفنان كمال ترباس وفرقته ووجبة العشاء بصالة المعلم تكريما لفتاة الاستوب وذكر في حديثه الذي نقلته عدد من الصفحات الاسفيرية أن اسلام أصبحت اخت وابنه لكل الشعب السوداني.

من جانب اخر تأكد ان الحفل سيشارك فيه الفنان الشاب إيهاب جعفر وفرقة (استديوهات ببا) والأستاذه حنان بلبولو.

كما التزمت صالة المعلم بتوفير كل ما يلزم ليلة زواج (اسلام) وتمنى لها الجميع حياة طيبة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين