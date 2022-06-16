شاهد مقطع الفيديو الذي حصل على أعلى نسبة مشاهدات وتفاعلات.. رجل سوداني تقدم به العمر يغني ويمدح زوجته (أنا لو مت عافي ليك لا تحدي علي)





حصل مقطع فيديو لمسن سوداني وهو يغني لزوجته ويترنم طرباً على أعلى نسبة تفاعلات ومشاهدات لمقطع فيديو في اليومين الماضيين.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهر الرجل الذي تقم به العمر وهو يترنم مشيداً بزوجته ويوصي فيها إذا حصل له الأجل.

وقال في أغنيته (الدنيا ما دايمة لك ولا دايمة لي.. وانا بقيت مت عافي لك لا تحدي علي) وتابع (أمرقي عيونك عايني لي وأمرقي سنونك اضحكي لي).

وأضاف في قصيدته التي وجد اعجاب كبير عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي (سوي الأكل ملحي لي وسوي الشاي وكبي لي وجيبي الكلام الطيب البرضي علي).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين