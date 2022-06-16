استقرار أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء





كشفت (المصادر) عن أسعار اللحوم البيضاء والحمراء بالسوق المركزي الخرطوم، حيث وصل كيلو العجالي (2200) جنيه، وكيلو اللحمة الصافي (3000) جنيه، وكيلو المفروم (3) آلاف جنيه، وكيلو الضان (3200) جنيه، والكبدة (3400) جنيه، ويباع كيلو الفراخ بأسعار متفاوتة من (1600) جنيه، إلى (1400) جنيه، وكيلو القوانص (1400) جنيه، إلى (1000) جنيه، وكيلو الرقاب (1000) جنيه، وكيلو الأجنحة (1400) جنيه، وكيلو الكبدة (1300) جنيه، وطبق البيض (3) آلاف جنيه، والحبة بـ(100) جنيه.

عزالدين الباشا

صحيفة الصيحة