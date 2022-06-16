استقرار أسعار الخضر بالسوق المركزي الخرطوم





كشفت جولة الصحيفة في أسواق العاصمة الخرطوم عن ارتفاع طفيف في الأسعار مع الإقبال المتزايد للشراء بسوق الخضر والفواكه بالسوق المركزي الخرطوم.

حيث وصل سعر كيلو البطاطس (500) جنيه، ويباع البمبي من (700) جنيه، إلى (300) جنيه، حسب الحجم والوزن ويباع الأسود من (400) جنيه، إلى (300) جنيه، وكيس العجور تعبئة (1500) جنيه، ويباع أقلها بـ(300) جنيه، والخضرة (3) ربطة صغيرة بـ(500) جنيه، والخيار بـ(700) جنيه، وربطة الجزر مابين (2000) إلى 2500) جنيه،

كما يباع الليمون (10) حبات، بـ(200) جنيه، وربطة الجرجير (100) جنيه، وربطة النعناع بـ(100) جنيه، والفلفلية تعبئة (500) إلى (300) جنيه، وتباع كرتونة الطماطم حسب الجودة ومنها بـ(500) جنيه، إلى (200) جنيه، كما تباع ملوة البصل الأحمر(1400) جنيه، ونص الملوة (700) جنيه، ويباع البصل الأبيض ربع الملوة بـ(1200) جنيه، والملوة بـ(600) جنيه، ويباع القرع حسب الحجم من (700) جنيه، الحبة الكبيرة والمتوسطة بـ(350) جنيه، ورطل الثوم (1000) جنيه، وملوة البامية المجففة (2400) جنيه.

الخرطوم: عزالدين الباشا

صحيفة الصيحة