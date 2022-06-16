(حركة مسلحة) تغادر تحالف الحرية والتغيير





قررت حركة تحرير السودان بقيادة مصطفى تمبور مغادرة تحالف الحرية والتغيير، متهمة الأخير بإتباع نهجا اقصائيا.

وقال رئيس الحركة مصطفى تمبور لـ( سودان تربيون) إن اجتماع الهيئة القيادية العليا للحركة “قرر الخروج من الحرية والتغيير لأن الحركة ومنذ توقيع الإعلان السياسي للتحالف لم تكن جزءا من أي قرار يتم اتخاذه”.

وأكد تمبور أن أطرافا محددة ظلت تنفرد بالقرارات المصيرية لقوى الحرية والتغيير ،رغم أن هذا النهج يتنافي مع مبدأ الممارسة الديمقراطية .

صحيفة الصيحة