الحكومة تعول على ولاية سودانية لتحقيق الاكتفاء من (الأسمنت)





أكدت وزيرة الصناعة الاتحادية المكلف بتول عباس أن البلاد تعول على ولاية نهر النيل في تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الاسمنت.

وسجلت الوزيرة زيارة إلى ولاية نهر النيل تفقدت خلالها مصانع اسمنت بربر ومصنع السلام والتكامل.

واشارت الوزيرة إلى أن نهر النيل تعتبر من ولايات الثقل الصناعي وان زيارتهم للولاية تأتي بغرض الوقوف ميدانيا على المشاكل والمعوقات التي تواجه الصناعة عامة ومشاكل صناعة ومصانع الاسمنت خاصة، مبينة ان غالبية المشاكل بالمصانع مشتركة ومتشابهة خاصة فيما يتعلق بمشاكل الطاقة وغيرها من المشاكل التي تساهم في تدني الإنتاج، مؤكدة مساعيها الجادة لإيجاد اليات التنسيق بين الوزارة والولاية للنهوض بواقع الصناعة ومعالجة مشاكل مصانع الاسمنت.

واشارت الوزيرة الى تشجيعهم لتوجه الولاية الرامي بالتركيز على الصناعات التحويلية والغذائية باعتبار ان الولاية ولاية منتجات زراعية، مؤكدة ان الولاية تمثل رافد وداعم للاقتصاد الوطني لذلك لابد من دعمها والوقوف معها من اجل مصلحة الوطن والولاية .

صحيفة الصيحة