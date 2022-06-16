خلال لقاء مع مجموعة “التوافق الوطني” .. اللجنة العسكرية تؤكد ضرورة أن يكون الحوار شاملاً





عقدت اللجنة العسكرية بمجلس السيادة برئاسة نائب رئيس المجلس ؛ محمد حمدان دقلو اجتماع تشاوري مع مجموعة التوافق الوطني بقوى الحرية و التغيير.

و أوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية الثلاثية ؛ العميد الركن نبيل عبدالله علي، في تصريح صحفي، أن اللقاء يأتي في إطار التشاور حول إدارة الحوار الوطني، مشيراً إلى أن اللقاء كان شفافاً سادته الروح التشاورية مضيفاً أن اللجنة العسكرية الثلاثية أكدت ضرورة أن يكون الحوار شاملاً و أن الغرض من اللقاءات الثنائية التي يتم إجراؤها ، الاستماع لوجهة نظر الآخر، حول إدارة الحوار الوطني الشامل.

من جانبه أوضح علي خليفة عسكوري ؛ عضو الهيئة القيادية للحرية والتغيير “مجموعة التوافق الوطني” أن اللقاء استمع إلى تقرير مفصل حول لقاءات الآلية الثلاثية مع المجلس المركزي للحرية والتغيير و المكون العسكري التي عقدت الأسبوع الماضي و اطلع على رؤية مجموعة التوافق الوطني حول الحوار، مؤكداً أن الجانبين اتفقا على دعم جهود الآلية الثلاثية باعتبارها الآلية الوحيدة المتاحة للحوار، لافتاً إلى وجود مرتكزات أساسية تسعى كافة الأطراف لتعزيزها.

باج نيوز