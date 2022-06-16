حميدتي يتبنى حل مشاكل الطلاب ويوجه بدراسة متكاملة عن الوجبة المجانية





أعلن الفريق محمد طاهر، ممثل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، عن تبني النائب الأول لمشاكل الطلاب والعمل على حلها.

وقال الفريق طاهر لدى مخاطبته فعاليات الليلة الثقافة الكبرى بمسرح مجمع الشهيد علي عبد الفتاح للطالبات بأم درمان، إنه سعيدٌ أن ينوب عن نائب رئيس مجلس السيادة الذي كان حريصاً على حضور هذه الفعالية لإيمانه بما يقدّمه الطلاب ودورهم في عملية البناء الوطني، وأضاف بأن تبني نائب رئيس السيادي لهذه النفرة دليل دامغ على اهتمامه وتقديره لدور الطالب الريادي في المجتمع وكذلك اهتمامه بصحته والبيئة المحيطة.

من جانبه، حيا الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب البروفيسور عصام عباس بابكر كرار، كل المساهمين في إنجاح نفرة إصحاح البيئة بالمجمعات السكنية من الوزارات الاتحادية والهيئات الحكومية القومية والولائية، وخص بالتحية العاملين بالصندوق القومي لرعاية الطلاب، الذين كان لهم سهم مُقدر في إنجاح النفرة بالمشاركة والتفاعل في كافة أنشطتها.

وأكد عباس أن إهتمام نائب رئيس مجلس السيادة بالطلاب ليس بالأمر الجديد، ناقلًا لهم توجيهاته بإعداد دراسة متكاملة عن الوجبة المجانية لطلاب التعليم العالي بمجمعات وداخليات الصندوق على مستوى السودان، مشيراً إلى أن الدراسة تم الفراغ منها والآن بين يدي مكتب نائب رئيس المجلس السيادي.

من جهته، تقدّم أمين الصندوق بولاية الخرطوم حسين سليمان مبروك، بالشكر لمن أسماهم شركاء النجاح الذين كان لهم القدح المعلى في نجاح برنامج نفرة إصحاح البيئة بمجمعات سكن الطلاب، وقال إن ولاية الخرطوم نالت شرف تدشين الحملة على مستوى السودان لعدد من الاعتبارات أولها أن الخرطوم هي الولاية الأكبر من حيث عدد الطلاب والمجمعات السكنية لذا كان لزاماً على الجهات المنفّذة للنفرة أن تبدأ بها لحاجتها الماسة لمثل هذه التدخلات الكبيرة في الجوانب البيئية والصحية، شاكراً الإدارة العامة لشرطة تأمين الجامعات التي قال إنها تجاوزت دورها المرسوم لها في حراسة وتأمين الطلاب إلى المشاركة في هذه النفرة.

وتخلّلت الليلة الثقافية عدد من الفقرات الإبداعية، بجانب الفقرة التكريمية التي تم خلالها تكريم نائب رئيس مجلس السيادة وعدد من أعضاء المجلس السيادي ووزراء العدل، الصحة والحكم الاتحادي، بجانب الهيئات والمؤسسات والمنظمات الخيرية التي شاركت بفعالية في إنجاح النفرة القومية لإصحاح البيئة بمدن ومجمعات الصندوق القومي لرعاية الطلاب.

صحيفة الصيحة