الأمم المتحدة: (15) مليون سوداني يواجهون خطر الجوع الحاد





أظهر تقييم شامل للأمن الغذائي وهشاشة الأوضاع، أعده برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مواجهة (15) مليون سوداني حالياً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.

وتحدّثت منظمات دولية مهتمة بأمر الطفولة عن أن ثلاثة ملايين طفل سوداني يعانون حالياً من سوء التغذية، منهم (650) ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد، متوقعةً وفاة نصفهم حال عدم حصولهم على علاج.

وأعلن البرنامج التابع للأمم المتحدة بحسب (سودان تربيون) اليوم، عن التقييم الشامل الذي أظهر عدداً قياسياً يبلغ 15 مليون سوداني يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي- أي ثلث السُّكان تقريباً.

وأفاد التقييم بأن انعدام الأمن الغذائي موجود في جميع ولايات البلاد الـ(18)، وازداد سوءا في (16) ولاية، حيث تقع أكثر (10) مناطق تضرراً في إقليم دارفور الذي أدى ما يقارب العقدين من الصراع والنزوح الممتد إلى تدميرها.

وتُعتبر منطقة كرينك بولاية غرب دارفور، وفقًا للبيان، الأكثر تضرراً؛ نتيجة النزاعات المتجددة التي وقعت في نهاية أبريل التي قادت لنزوح (125) ألف من السكان، مشيراً إلى (90%) من سكانها يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

ورجّح التقييم استمرار حالة الأمن الغذائي المقلقة طوال مواسم الجفاف الذي ينتهي في سبتمبر المقبل، محذراً من انزلاق ما يصل إلى (40%) من السكان إلى انعدام الأمن الغذائي.

صحيفة الصيحة