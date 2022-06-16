تكوين لجنة فنية لتأهيل الميناء البري بالخرطوم





شرعت ولاية الخرطوم في خطوات جادة لإعادة الميناء البري الخرطوم إلى سابق عهده باعتباره مرفق مهم لخدمة للمسافرين.

وانعقد اليوم “الخميس” اجتماع برئاسة والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة مع شركاء الميناء وأقرّ الاجتماع تكوين لجنة فنية محايدة تعمل على دارسة الوضع الراهن وتشخيص المعوقات ووضع خطة عاجلة لإعادة تشغيل الميناء وتوفيق أوضاع العاملين وتحسين الخدمات التي تقدم للمسافرين وأصحاب البصات بالإضافة إلى تفعيل إتفاقية الشراكة بين الجهات المساهمة فى الميناء وفق قانون الموانئ البرية على أن ترفع اللجنة تقريها قبل نهاية الشهر يونيو الجاري .

وتبدأ أولى الخطوات بتوجيهات والي الخرطوم محلية الخرطوم بتحسين البيئة المحيطة بالميناء وإزالة المخالفات والظواهر السالبة من محيط الميناء وأمن الوالي على أهمية تجويد الخدمات التي تقدمها الولاية للمواطن وأن الميناء ظل يقدم خدمات مميزة للمسافرين من الخرطوم للولايات إلا أن خدمات الميناء تدهورت خلال الفترة السابقة.

كما إستمع الاجتماع إلى تقرير من المدير العام لميناء الخرطوم البري وقف على أحوال الميناء خلال الفترة السابقة وناقش أسباب توقف العمل بتوقف الكثير من المرافق الخدمية والصالات .

باج نيوز