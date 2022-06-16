اقتصاد وأعمالسياسية
الخرطوم تقر بضعف ميزانية الخريف
أعلنت هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم، عن الانتهاء من صيانة التروس والمصارف واكتمال التجهيزات لمقابلة فصل الخريف بحلول العاشر من يوليو القادم بتكلفة (4) ملايين دولار بدعم اتحادي وولائي ومن الموارد الذاتية للهيئة، في وقت كشف فيه عن ضعف ميزانية الخريف، وأكدت حاجتها لمبلغ (250) مليون دولار للبنى التحتية لمواجهة الخريف في العاصمة.
صحيفة الصيحة
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