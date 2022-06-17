حساب مفبرك على فيسبوك بإسم التوم هجو يشعل السوشيال ومنشوراته تحقق إنتشاراً واسعاً





أشعل حساب مفبرك على فيسبوك بإسم السياسي التوم هجو السوشال ميديا بمنشوراته الغريبة والمثيرة للضحك أحياناً.

وقال أحد رواد فيسبوك بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين (حساب مُفبرك ومصنوع باسم د. التوم هجو مقوم ليك نفس الفيس كلو والجماعة يشيلو ويردمو!😅).

وأضاف الرائد تعليقاً على الحساب المفبرك ب د. التوم هجو (لو انتبهوا فقط للاسم نفسه لعرفوا أن التوم هجو خريج هندسة جامعة بغداد ولم يحصل قط على دكتوراه ، إضافة إلى أنني استمعت له قبل ذلك وذكر أن ليس له أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي).

وأضاف (الشغل دا مقصود حساب مصنوع للاستفزاز من اجل التعبئة واشعال الحماس، لو لاحظتم لافي بالتعليقات في جميع الصفحات الاعلامية الكبرى العربية الجزيرة وغيرها).

ومن أخر منشورات الحساب المفبرك بإسم التوم هجو (اولئك الذين يخرجون كل يوم دون أي جدوى!..أرى أن تجمعهم الحكومة وتاخذهم إلي مناطق الإنتاج والزراعة لتفجير طاقاتهم والاستفادة منها هناك بدل إغلاقهم للشوارع وحرقهم الإطارات والمواد البلاستيكية الضارة التي تسبب أمراض الجهاز التنفسي ومنعهم للمرضى و المواطنين والعابرين من الوصول إلي المراكز الصحية و المستشفيات وأماكن العمل ومشوايرهم الخاصة.#د_التوم_هجو).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين