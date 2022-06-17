شاهد بالصور.. ظهور جديد بملابس مثيرة للجدل للمودل والراقصة السودانية آية أفرو خلال عرض أزياء والجمهور يطلق عليها لقب “الصاروخ”





عادت المودل والراقصة السودانية الشهيرة آية أفرو للظهور على منصات مواقع التواصل الاجتماعي عبر صور وصفها المتابعون بالمثيرة للجدل.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد نجحت نجمة السوشيال ميديا في الاستحواذ على اهتمام رواد مواقع التواصل عبر التعليقات الساخرة والمنتقدة.

وجاء ظهور أفرو هذه المرة خلال عرض أزياء بالعاصمة الخرطوم وفقاً لما ذكر ناشرو الصور, حيث ظهرت المودل وهي ترتدي فسات أسود أثار ضجة واسعة, وجاءت التعليقات متباينة ما بين منتقد وساخر ومدافع عنها.

وتشير محررة موقع النيلين إلى أن التعليق الأبرز والأكثر تكراراً من بين مئات التعليقات المصاحبة لصور آية أفرو هو تعليق تم وصفها فيه بــ(الصاروخ).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين