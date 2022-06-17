شاهد بالفيديو.. أول تعليق للشاعرة “روضة الحاج” عقب فوزها بجائزة الإبداع الشعري بالكويت وقدرها 20 ألف دولار





توجهت الشاعرة السودانية المعروفة روضة الحاج، بالشكر والتقدير للمهنئين لها على فوزها، في أول تعليق بعد نيلها جائزة البابطين للإبداع الشعري بالكويت.

وقالت الحاج في مقطع فيديو: وددت أن أقول شكراً جزيلاً لكل الذين تواصلوا معي، وأرسلوا إليَّ، وكل الذين علقوا وكتبوا، وسعدوا بفوز ديوان (إذ همى مطر الكلام) بجائزة أفضل ديوان من مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين للابداع الشعري، بدولة الكويت الشقيقة.

وأضافت: هذه المؤسسة التي امتد عطاؤها الجزيل على مدى أكثر من 30 عاماً، حتى تحولت إلى جسر إنساني.

وكانت الشاعرة السودانية روضة الحاج، قد فازت بجائزة أفضل ديوان شعري وقيمتها 20 ألف دولار أمريكي عن ديوانها «إذا همى مطر الكلام» من بين 124 منافساً.

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وفاز الشاعر عبدالله أمين أبوشميس من الأردن بجائزة أفضل قصيدة وقيمتها 10 آلاف دولار أمريكي عن قصيدته «راحيل».

أما في فئة الشباب فقد فازت بجائزة أفضل ديوان وقيمتها 10 آلاف دولار أمريكي، الشاعرة آلاء القطراوي من فلسطين عن ديوانها «ساقية تحاول الغناء».

وفي فرع جائزة أفضل قصيدة للشباب وقيمتها 5 آلاف دولار أمريكي، فاز الشاعر زاهر حبيب من اليمن عن قصيدته «قبضة من أثر الذهول».

الخرطوم: (كوش نيوز)