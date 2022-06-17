شاهد بالصورة والفيديو.. خلال جلسة بكافيه بالإمارات..فنان سوداني شهير يقدم فاصل من الرقص مع عاملة “فلبينية” تفاعلت مع أغاني “الحقيبة”

حظي مقطع فيديو واسع الانتشار على السوشيال ميديا ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة باعجاب الآلاف من مرتادي المواقع الاسفيرية بالسودان.
وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن بطل المقطع الفنان السوداني المعروف حسن محجوب والذي ظهر وهو يرقص ويتفاعل مع عاملة بأحد الكافيهات بالعاصمة الاماراتية أبو ظبي.
الحفل كان عبارة عن جلسة غنائية بكافي دو لابيه بأبوظبي, وجاء في الإعلان عنها (دندنة مع مبدع), الجلسة أبدع فيها محجوب وتغنى بأجمل أغاني الحقيبة التي تفاعل معها أبناء الجالية السودانية الحاضرين بالكافيه.
ووفقاً لما نقلت محررة موقع النيلين من تغريدة لأحد الناشطين فقد كانت الجلسة قمة في روعة وكتب الناشط عنها ما يلي:
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