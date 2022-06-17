شاهد بالفديو.. شاعرة سودانية تهجو فايز الطليح بقصيدة قاسية حملت عبارات جريئة ومثيرة جداً (بشوفك يعني استحليت قعاد الحفرة وظاهر من رقادك يعني ذاتك خبرة)





يتعرض هذه الأيام الناشط السوداني ونجم التيك توك فايز الطليح لأقوى عملية انتقاد تطال نجم على السوشيال ميديا ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فإن الانتقادات والهجمات الشرسة ظلت تلاحق الطليح المشهور بشاربه الكبير منذ ظهوره مع إحدى الفتيات عبر إحدى التطبيقات وهو يقبل تحدي الجلوس في حفرة “الدخان”.

وشن عدد كبير من المتابعين هجوم شرس على الطليح وكان آخرهم الشاعرة المعروفة تنزيل بابكر والتي هجت الطليح بقصيدة قاسية حملت عبارات جريئة ومثيرة جداً.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد قالت تنزيل في إحدى أبيات القصيدة التي هجت فيها فايز الطليح (بشوفك يعني استحليت قعاد الحفرة وظاهر من رقادك يعني ذاتك خبرة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين