أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الجمعة الموافق 17 يونيو 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الجمعة الموافق 17 يونيو 2022م
صحيفة أخبار اليوم:
– برنامج الأغذية: ثلث سكان السودان معرَّضون لـ«انعدام حاد في الأمن الغذائي»
– مصر تلغي جميع القيود الصحية على دخول البلاد
– يتطاحنون علي الكراسي .. واطفال يموتون جوعا .. وشباب إكتئابا وانتحارا
صحيفة بدون عنوان:
– عبد الرحيم محمد حسين يحاكم غيابيا في تهمة الثراء الحرام والمشبوه
– 15 مليون شخص في السودان هو ثلث السكان يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي
– د.كمال الشريف يكتب..انتهى الدرس التاني لقحت.. الدور والباقي على الشارع فى 30يونيو
– الجولة 19 للممتاز اليوم..المريخ و الوادي لقاء ثأر..وقمة بين الهلال وأهلي شندي
– لجنة محايدة بين الولاية والنفيدي لإعادة تأهيل الميناء البري بالخرطوم
صحيفة السودانيٰ :
– البرهان يُؤكِّد حرص السُّودان على تطوير العلاقات مع إريتريا
– فولكر عقب اجتماعه مع اللجنة العسكرية الثلاثية: السودان يمر بأزمة وليس هناك وقت بلا حدود
– لجنة الأطباء المركزية: ارتقاء الشهيد رقم (102) بمواكب مدينة أم درمان
– تأبين ريحانة الصحافة والرياضة الراحل محجوب عبد الرحمن السبت المقبل
– أول فوج لحجاج السودان إلى ميناء جدة الإسلامي بـ1161 حاجاً
– مصادر طبية تكشف لـ(السُّوداني) عن مقتل 5 أشخاص وجرح العشرات في الاشتباك القبلي بمحلية كسلا
وكالة السودان للأنباء “سونا”
– رئيس مجلس السيادة يؤكد حرص السودان على تطوير العلاقات مع إريتريا
– دقلو يرأس الإجتماع المشترك للجنة العسكرية الثلاثية للحوارالوطني والآلية الثلاثية
– اجتماع اللجنة العسكرية الثلاثية والحرية والتغيير “التوافق الوطني”حول الحوار الوطني
– تجمع كيانات ثورة ديسمبر المستقل يدعو لاعلاء القيم الوطنية
– قوى سياسية:نرحب بالحوار الشامل وتصريحات البرهان ينبغي أن يتبعها عمل
– خبير يرحب بالحوار ويدعو الى إتاحة الفرصة للشباب لقيادة البلاد
-وزيرة الصناعة تختتم زيارتها لنهر النيل
– إهتمام المجلس الاعلى للسياحة بالشمالية وحرصه على تنشيط السياحة الداخلية
– اصحاب العمل: يؤكد دور الدبلوماسية الاقتصادية في تطوير العلاقات الخارجية
– سفير السودان بباريس يقدم نسخة من أوراق اعتماده
– وزير الثروة الحيوانية: طلب عالمي متزايد على الصادر الحيواني
– البنك المركزي يواصل تلبية طلبات المصارف من النقد الأجنبي
– أردول مستعدون للتعاون اللامحدود مع وزارة التعدين بجنوب السودان
– وفد وزارة التعدين بجنوب السودان يقف على تجربة شركة أرياب للتعدين
– والى الخرطوم يناقش ملف الاستثمارات بالولاية
– ورشة توصي بزيادة المعاشات 15% من عوائد الإستثمار
– والي غرب دارفور يرأس إجتماع لجنة الأمن بشأن أحداث كلبس
– تعيين مدير عام لوزارة البنى التحتية بولاية الجزيرة
– إجراء 25 عملية قسطرة بمستشفى الشعب مجانا
– توسيع محفظة تمويل المزارعين بجنوب دارفور
– التربيةوالتعليم بنهر النيل تقف على سير امتحانات الشهادة الثانوية بالمتمة
– النيل الأزرق:الرعاية بمحلية التضامن تنظم لقاء تشاوري موسع
– ضبط أدوية مهربة وغير مطابقة للمواصفات بمحلية شرق الجزيرة
– الشرطة المجتمعية تضبط كميات من الخمور والعملات الأجنبية بالملازمين
– اختيارالأستاذ ادم بشر سلطانا لعموم دارارنقا بغرب دارفور محلية سربا.
– سلطنة القمر تطالب بدعم المتضررين من أحداث محلية كلبس
– إعادة تحديث بيانات للاجئين المسجلة بمعسكر الكيلو (٢٦) بكسلا
– مهرجان ديربي العاصمة لسباق الخيل اليوم الجمعة
– انطلاق دورة السلام الثانية للكاراتيه بالنيل الابيض
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