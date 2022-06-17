



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الجمعة الموافق 17 يونيو 2022م

صحيفة أخبار اليوم:

– برنامج الأغذية: ثلث سكان السودان معرَّضون لـ«انعدام حاد في الأمن الغذائي»

– مصر تلغي جميع القيود الصحية على دخول البلاد

– يتطاحنون علي الكراسي .. واطفال يموتون جوعا .. وشباب إكتئابا وانتحارا

صحيفة بدون عنوان:

– عبد الرحيم محمد حسين يحاكم غيابيا في تهمة الثراء الحرام والمشبوه

– 15 مليون شخص في السودان هو ثلث السكان يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي

– د.كمال الشريف يكتب..انتهى الدرس التاني لقحت.. الدور والباقي على الشارع فى 30يونيو

– الجولة 19 للممتاز اليوم..المريخ و الوادي لقاء ثأر..وقمة بين الهلال وأهلي شندي

– لجنة محايدة بين الولاية والنفيدي لإعادة تأهيل الميناء البري بالخرطوم

صحيفة السودانيٰ :

– البرهان يُؤكِّد حرص السُّودان على تطوير العلاقات مع إريتريا

– فولكر عقب اجتماعه مع اللجنة العسكرية الثلاثية: السودان يمر بأزمة وليس هناك وقت بلا حدود

– لجنة الأطباء المركزية: ارتقاء الشهيد رقم (102) بمواكب مدينة أم درمان

– تأبين ريحانة الصحافة والرياضة الراحل محجوب عبد الرحمن السبت المقبل

– أول فوج لحجاج السودان إلى ميناء جدة الإسلامي بـ1161 حاجاً

– مصادر طبية تكشف لـ(السُّوداني) عن مقتل 5 أشخاص وجرح العشرات في الاشتباك القبلي بمحلية كسلا

وكالة السودان للأنباء “سونا”

– رئيس مجلس السيادة يؤكد حرص السودان على تطوير العلاقات مع إريتريا

– دقلو يرأس الإجتماع المشترك للجنة العسكرية الثلاثية للحوارالوطني والآلية الثلاثية

– اجتماع اللجنة العسكرية الثلاثية والحرية والتغيير “التوافق الوطني”حول الحوار الوطني

– تجمع كيانات ثورة ديسمبر المستقل يدعو لاعلاء القيم الوطنية

– قوى سياسية:نرحب بالحوار الشامل وتصريحات البرهان ينبغي أن يتبعها عمل

– خبير يرحب بالحوار ويدعو الى إتاحة الفرصة للشباب لقيادة البلاد

-وزيرة الصناعة تختتم زيارتها لنهر النيل

– إهتمام المجلس الاعلى للسياحة بالشمالية وحرصه على تنشيط السياحة الداخلية

– اصحاب العمل: يؤكد دور الدبلوماسية الاقتصادية في تطوير العلاقات الخارجية

– سفير السودان بباريس يقدم نسخة من أوراق اعتماده

– وزير الثروة الحيوانية: طلب عالمي متزايد على الصادر الحيواني

– البنك المركزي يواصل تلبية طلبات المصارف من النقد الأجنبي

– أردول مستعدون للتعاون اللامحدود مع وزارة التعدين بجنوب السودان

– وفد وزارة التعدين بجنوب السودان يقف على تجربة شركة أرياب للتعدين

– والى الخرطوم يناقش ملف الاستثمارات بالولاية

– ورشة توصي بزيادة المعاشات 15% من عوائد الإستثمار

– والي غرب دارفور يرأس إجتماع لجنة الأمن بشأن أحداث كلبس

– تعيين مدير عام لوزارة البنى التحتية بولاية الجزيرة

– إجراء 25 عملية قسطرة بمستشفى الشعب مجانا

– توسيع محفظة تمويل المزارعين بجنوب دارفور

– التربيةوالتعليم بنهر النيل تقف على سير امتحانات الشهادة الثانوية بالمتمة

– النيل الأزرق:الرعاية بمحلية التضامن تنظم لقاء تشاوري موسع

– ضبط أدوية مهربة وغير مطابقة للمواصفات بمحلية شرق الجزيرة

– الشرطة المجتمعية تضبط كميات من الخمور والعملات الأجنبية بالملازمين

– اختيارالأستاذ ادم بشر سلطانا لعموم دارارنقا بغرب دارفور محلية سربا.

– سلطنة القمر تطالب بدعم المتضررين من أحداث محلية كلبس

– إعادة تحديث بيانات للاجئين المسجلة بمعسكر الكيلو (٢٦) بكسلا

– مهرجان ديربي العاصمة لسباق الخيل اليوم الجمعة

– انطلاق دورة السلام الثانية للكاراتيه بالنيل الابيض