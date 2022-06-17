أزمة النقص الحاد في البصات بمطار الخرطوم.. الي متى؟





لا يُخفى على جميع شركات الطيران والعاملين وسلطات المطار أنه توجد أزمة كبيرة ونقص حاد في بصات نقل الركاب العاملة بمطار الخرطوم.

وقصدت بكتابة أزمة حادة لأنه في وقت حركة الطائرات المتصاعدة في الوصول و الإقلاع فإن نقل الرُكاب لكل طائرة يكون عن طريق بص واحد فقط يفرغ الرُكاب من الطائرة الي الصالة ويكون الآخرين منتظرين في الطائرة حتى وصول ذات البص إليهم وتستغرق هذه العملية زمن طويل وهذا يعني تأخير للراكب.

وحسب مصادر فإن الباصات التي تعمل الآن تحت الخدمة عدد خمسة بصات فقط لا غير ونحن مقبلين على موسم الحج لذا لابد من حل هذه الازمة.

وتتوفر حلول كثيرة منها وجود بصات كثيرة جداً في شركة المواصلات العامة لولاية الخرطوم يمكن استعارتها لحين حل هذه الأزمة جذرياً.

نرجو من السلطات وضع هذه الأزمة بعين الإعتبار وحلها في أقرب وقت ممكن حفاظاً على سُمعة مطار الخرطوم و السودان.

الخرطوم:عبدالرحمن دعاك

طيران بلدنا