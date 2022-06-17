الإرصاد تتوقع هطول أمطار بـ5 ولايات





توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجويّة في السودان، هطول أمطار في خمس ولايات، تشمل النيل الأزرق، جنوب كردفان، غرب كردفان، وجنوب دارفور، وشرق دارفور.

وقالت وحدة الإنذار المبكّر، بحسب تعميمٍ صحفي، الخميس، إنّ درجات الحرارة ستوالي الانخفاض بشقيها العظمى والصغرى في معظم أنحاء البلاد.

وتوقّعت نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء من شمال وأواسط البلاد

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