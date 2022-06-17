مخاوف من انتهاء فترة صلاحية بعض أصناف السلع بسبب الركود





كشف تجارالسلع بأسواق العاصمة الخرطوم عن استقرار ملحوظ ، وعزا بعض التجارذلك لضعف الحركة الشرائية واستمرار الركود مما أدى الى اقتراب انتهاء فترة صلاحية بعض أصناف السلع .

وقال تاجر سلع ببحري عيسى الحسن حديثه لـ( السوداني ) ان هنالك استقرارًا في الاسعار بسبب الركود الحاد وذلك مما أدى الى اقتراب انتهاء فترة صلاحية بعض اصناف السلع متمثلة في البسكويتات، مبينا أن سعر جوال السكر زنه(50) بسعر (28) الف جنيه أما وزن(10) كيلو(6) آلاف جنيه و(5) كيلو (3٫100) جنيه متوقعا تراجع في أسعار الزيوت مبينا سعر جركانه زيت الفول عبوة(36) لترا بسعر (23) الف جنيه أما الزيت الأبيض(20) الف جنيه قال تاجر سلع بامدرمان مالك فضل ان هنالك استقرارا ملحوظا في كافة أصناف السلع الاستهلاكية بسبب الكساد وتراجع الطلب على الشراء، وقال ان هنالك زيادة طفيفة في السكر والارز، واشار الى وفرة في السلعة ، مبينا ان سعر جركانة زيت الفول عبوة (36) رطلا تراجعت من (19-20) الى (18) الف جنيه لسعر الجملة أما سعر التجزئة (20) الف جنيه للجركانة أما سعر زيت صباح عبوة (4) وربع بسعر (6٫250) للجركانة وسعر الكرتونة (16) لترا بسعر(25) الف جنيه وسعر كيلو الارز (750) جنيها بدلا عن (600) جنيه وجوال السكر عبوة(50) كيلو بسعر (29) الف جنيه ورطل البن (1٫300) جنيه ،وتابع الناس ماعندها قروش اكد تاجر سلع ببحري الهادي آدم على استمرار الركود العام بالاسواق و استقرار أسعار السلع الاستهلاكية بالاسواق بسبب انخفاض أسعار العملات، متوقعا المزيد من تراجع الاسعار، مبينا سعر رطل زيت الفول استقر في (600) جنيه أما سعر الجركانة الكبيرة عبوة (36) رطلا (19) الف جنيه ،

ولفت الى استمرار الكساد بالاسواق وسعر صابونة الغسيل الكبيرة (200) جنيه وكيلو دقيق سيقا (600) جنيه وسعر كيلو السكر (600) جنيه وسعر كيلو الارز (800) جنيه وفي ذات السياق قال تاجر تجزئة بالخرطوم أحمد ادريس ان تراجع أسعار العملات انعكس ايجابا على تراجع أسعار السلع الاستهلاكية ، مبينا أن سعر زيت صباح عبوة (1) لتر استقر في (1٫800)جنيه وجركانة الفول الكبيرة (18) الف جنيه، متوقعا المزيد من تراجع اسعار السلع الاستهلاكية بالاسواق ، وقال ان تراجع أسعار العملات انعكس ايجابا على تراجع أسعار السلع ،وقال ان هنالك حركة طفيفة في البيع، وتابع الغلاء وتدنى قيمه العملة انعكس على تراجع حجم الطلب فيما استقر سعر جوال السكر زنة(50) كيلو (30) الف جنيه و(10) كيلو (6) آلاف جنيه فيما استقر سعر شاي الغزالتين في (1٫500) جنيه

السوداني