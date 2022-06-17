قال إنهم لا يعملون بتعليمات البنك وصندوق النقد الدوليين..جبريل يكشف معلومات صادمة عن الاقتصاد





قال وزير المالية و التخطيط الاقتصادي ؛ جبريل إبراهيم إنهم لا يعملون بتعليمات البنك و صندوق النقد الدوليين.

و أوضح جبريل خلال لقاء مع برنامج “مؤتمر إذاعي” بالإذاعة السودانية اليوم “الجمعة” أن الإصلاحات الاقتصادية التي يقومون بها أساسية لإزالة التشوهات، مضيفاً أنهم جلسوا مع المؤسسات الدولية بهدف إزاحة عبء الديون البالغة أكثر من ستين مليون دولار.

و شدد على أن الحديث عن تخلص السودان بصورة نهائية من رقم معين من الديون غير دقيق، مبيناً أنهم تلقوا وعود من دول نادي باريس بحذف (14.1) مليار من الديون و إعادة جدولة (9) مليارات دولار.

و أضاف “الآن التعاون بيننا و البنك الدولي و صندوق النقد متوقف ، و حتى تعاملنا مع البنك الأفريقي متأثر لحد كبير”.

و قال جبريل إن موقف التضخم غير مزعج على الإطلاق، وأكد أن طموحهم إعادة التضخم لرقمين أو رقم واحد، مضيفاً أن ذلك يحتاج للتحكم في عرض النقود و سعر الصرف.

و فيما يتعلق بالكهرباء و الوقود أوضح أنهم حددوا مقدار دعمهم للكهرباء بمبلغ مليار و 650 ألف دولار خلال موازنة العام الجاري ، مضيفاً أنهم رفعوا يدهم من أسعار الوقود و أن المالية ليست طرف في تحديد الأسعار التي ترتفع أو تنخفض بناء على السعر العالمي.

و قال جبريل إن البلاد على مسافة بعيدة جداً من الكفاية من النفط، مضيفاً أن الإنتاج حالياً يبلغ (50) ألف برميل يومياً ، مبدياً تخوفهم من تأثر الخط الناقل بقلة الإنتاج، مؤكداً في الوقت ذاته سعيهم لزيادة الانتاج من خلال الاستكشاف و تطوير الآبار المنتجة.

الصيحة