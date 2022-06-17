شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة ومبتكرة.. فنان سوداني يتلقى أموال “النقطة” بطريقة لايقة ومهذبة ومتابعون: (كدة ظريفة ودسيسة)





تداولت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان فيسبوك مقطع فيديو وجد حظه من الشهرة والتداول.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول فنان سوداني وهو يحي حفل زواج بهيج وتغني من خلاله للعريس.

الملفت في المقطع كمية الأموال المطرزة والتي ظهرت على صدر الفنان في شكل وشاح, وأكد متداولو المقطع أن الطريقة الملفتة هي عبارة عن تقليعة جديدة للنقطة بدلاً من رميها على الفنان.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لتعليقات النشطاء فقد أشاد عدد كبير منهم بالطريقة الجديدة والتي وصفوها بالمحترمة واللايقة والمهذبة, حيث كتب أحدهم (كدة ظريفة ودسيسة بدل احراج الفنان ورميها له في رأسه مثل القونة أو الفنانة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين