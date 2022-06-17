شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة المثيرة للجدل مروة الدولية تطلق أغنيتها الضجة “عرب الجزيرة” والاشادات تنهال عليها لأول مرة





فرغت الفنانة السودانية المثيرة للجدل مروة الدولية من انتاج أغنيتها الجديدة والمرتقبة التي حملت اسم “عرب الجزيرة” وتم طرحها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تغزلت الدولية خلال الأغنية في أهالي ولاية الجزيرة بالسودان ووصفتهم بالكرم والشهامة.

ووفقاً لتعليقات المتابعين فقد حظيت الفنانة مروة الدولية ولأول مرة باشادة كبيرة من قبل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً أبناء الجزيرة الذين أشادوا بامكانيتها وبصوتها القوي وطالبوها بالاستمرار في الغناء بهذا الشكل.

وتشير محررة موقع النيلين إلى أن أغنية “عرب الجزيرة” هي من كلمات والحان الشاعرة اخلاص التوم وتم تنفيذها باستوديوهات البروف.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين