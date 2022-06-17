التوم هجو “المزور”: حين نظرت في اعين القائد العام للقوات المسلحة رايت الخوف على البلاد ورايت الحب





أشعل حساب مفبرك على فيسبوك بإسم السياسي التوم هجو السوشال ميديا بمنشوراته الغريبة والمثيرة للضحك أحياناً.

وقال أحد رواد فيسبوك بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين (حساب مُفبرك ومصنوع باسم د. التوم هجو مقوم ليك نفس الفيس كلو والجماعة يشيلو ويردمو!😅).

وأضاف الرائد تعليقاً على الحساب المفبرك ب د. التوم هجو (لو انتبهوا فقط للاسم نفسه لعرفوا أن التوم هجو خريج هندسة جامعة بغداد ولم يحصل قط على دكتوراه ، إضافة إلى أنني استمعت له قبل ذلك وذكر أن ليس له أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي).

وأضاف (الشغل دا مقصود حساب مصنوع للاستفزاز من اجل التعبئة واشعال الحماس، لو لاحظتم لافي بالتعليقات في جميع الصفحات الاعلامية الكبرى العربية الجزيرة وغيرها).

ومن أخر منشورات الحساب المفبرك بإسم التوم هجو (في اجتماعنا بالامس مع المكون العسكري وحين نظرت في اعين القائد العام للقوات المسلحة رايت الخوف على البلاد ورايت الحب والتقدير الكبيرين اللذان يحملهما للبلاد ولشعبها ، لايولد هكذا قادة كل يوم ، قادة يتمتعون بحب الوطن والخوف عليه ، إن قلت لكم ماذا قال القائد بالامس ستذرفون الدموع وستحمر اعينكم من هذا الكلام المؤثر والخوف الشديد على مستقبل البلاد وشعبها ، علينا ان نتخذ هكذا قادة قدوة لنا ..#د_التوم_هجو).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين