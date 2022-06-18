شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تقدم فاصل من الرقص على أنغام أغنيتها المثيرة للجدل والترند (راجل يطبل لي راجل) وسط حراسة أمنية مشددة بمدينة عطبرة





“اخيراً لقينا فيديو للأغنية الترند والضجة” كان هذا التعليق الأكثر تداولاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي التي نشر رواده مقطع فيديو لحفل أحيته إحدى المطربات السودانيات.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تغنت المطربة خلال حفل التخرج الذي أحيته بالأغنية المثيرة للجدل (حاجة غريبة في الدنيا راجل يطبل لي راجل) وهو ما دفع المعلقين لكتابة التعليق أعلاه.

ووفقاً للفيديو المتداول بغزارة فقد ظهرت الفنانة هاجر سنار وهي تردد الأغنية المثيرة وسط حضور جماهيري كبير وحراسة أمنية مشددة من قبل فريق الحراسة “البودي قاردات” التابعين للفنانة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين