شاهد بالفيديو.. السودانية التي وصفت حميدتي بــ(مولانا) تعود من جديد وتشتكي هذه المرة زوجها أمام الجميع..تطلب منه الطلاق وتتهمه بنشر صورة فاضحة لها على فيسبوك





عادت السيدة السودانية “منوية” والتي أثارت ضجة واسعة خلال الأسبوع المنصرم بظهورها في مقاطع فيديو وجدت ردود أفعال واسعة.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ظهرت السيدة في المقطع الأول وهي تشكو من قطوعات الكهرباء والماء ووجهت حديثها في ذلك الوقت للفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادي السوداني بعدما وصفته بمولانا.

وبعدها بيومين ظهرت في مقطع جديد وهي تكشف من خلاله تعرضها للتهديد من قبل أحد الأشخاص الذين تابعوا حديثها, قبل أن تعود وتشكر متابعيها الذين وقفوا معها.

حديثاً ظهرت السيدة في بث مباشر أثار ضجة غير مسبوقة وذلك بعد هجومها لزوجها المقيم خارج السودان واتهامها له باتهامات كثيرة ما دفعها لطلب الطلاق منه.

وقالت في حديثها الذي تابعته محررة موقع النيلين أن ما دفعها للحديث عن زوجها هو السؤال المتكرر من قبل المتابعين والمعلقين لمقاطعها التي تقوم بنشرها (انتي راجلك وين؟).

لتجيب المرأة بطريقة فاجأت بها الجميع, حيث هاجمت زوجها أمام الجميع في الفيديو الذي شاهده الآلاف من مرتادي عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حيث اتهمته بنشر صورة خاصة لها ترتدي فيها “بجامة” منزل, وأكدت أن الصورة غير موجودة عند أي شخص خلاف زوجها, وذكرت أنه قام بإرسالها لأحد الناشطين من أجل نشرها.

كما اتهمته بإرسال أفراد من المكافحة لتفتيش الشقة التي تقيم فيها, كما أ{سل لها أشخاص قاموا بملاحقتها وتهديدها في الشارع العام.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي المقطع من جانبهم انتقدوها بشدة وطالبوها بحل مشاكلها بعيداً عن وسائل التواصل, كما نصحوها بالكف عن نشر مثل هذه الفضائح لأن الرجل مهما كان فهو والد أبنائها الثلاث.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين