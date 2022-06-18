يتوجب على بنك السودان بموجب التزامه المنصوص عليه في ذات الأوراق استبدالها





أوراق بنكنوت… سادت ثم بادت

كانت العشرة جنيهات عندما أصدرت لأول مرة في العام 2005تساوي أربعة دولارات اي ما 2280 والعشرين ضعفا كذلك تساوى ورقة الخمسين التي كانت أكبر ورقة بنكنوت عشرين دولارا فصارت تساوي اقل من دولار واحد..كنت قد وجدت رزمة من اوراق العشرين فلم ادر ما أفعل بها… حتى اني لأستحيي ان اتصدق بها..

وقد صار الكثيرون وخاصة من رجال الاعمال والتجارة متورطين مع رزم كثيرة من فئات صغيرة ترفض المصارف استلامها بسبب مشكلة العد والحال المهتريء لها.. يتوجب على بنك السودان بموجب التزامه المنصوص عليه في ذات الأوراق استبدال هذه الاوراق من خلال الزام المصارف بذلك او انشاء مراكز لتسلمها ممن تورطوا معها..

ويتوجب على بنك السودان إصدار فئات أكبر وتحويل هذه الفئات الى عملة معدنية او أزالة الاصفار بعد اصدار عملة جديدة تتناسب مع القيمة الحقيقية للعملات بأزاء السلع والخدمات… غيروا العملة… بل غيروا سياسة إتباع الصندوق حذو القذة بالقذة لئلا تدخلون جحر الضب أن لم نكن بداخله بالفعل.

أمين حسن عمر

