شاهد بالصورة والفيديو.. طالبة سودانية حسناء وصاحبة صوت جميل تغني (سوداني الجوه وجداني) وتنشر كمية من الطاقة الايجابية على مواقع التواصل





نجحت طالبة سودانية تمتلك صوت جميل وطروب في خطف الترند وذلك بعد تقديمها لأغنية وطنية شهيرة داخل الحرم الجامعي بحضور زملائها الذين ساندوها.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تغنت الطالبة تقوى والتي وصفها المتابعونب بالحسناء صاحبة الصوت الطروب بأغنية “سوداني الجوه وجداني بريدو”.

وعلى غير العادة فقد أجمع أكثر من ألف معلق ومتابع ولأول مرة على جمال الصوت وعبقرية الأداء للطالبة تقوى, حيث جاءت كل التعليقات مشيدة بها.

وكان التعليق الأبرز من أحد المعلقين الذي كتب لها (يااااخ مشكورة يا أصيلة أخيرا لقينا الانسان البنشر طاقة ايجابية على فيسبوك بعد أن شبعنا طاقة سلبية ومحتوى هابط).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين