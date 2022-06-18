منوعات

شاهد بالفيديو: “مودة الحنينة” تعود لإثارة الجدل بعد غيبة وتشعل الميديا بفاصل رقص مثير

2022/06/18
مودة الحنينة
مودة الحنينة

عادت المطربة “مودة الحنينة” لإثارة الجدل مرة أخري وذلك بعد غياب عن الساحة الفنية وذلك من خلال مقطع فيديو متداول بمنصات التواصل الاجتماعي.


وبحسب ماشاهدت محررة ( كوش نيوز) قدمت مودة فاصل من الرقص المثير مقرونا بايحاءات فسرها رواد مواقع التواصل إلى أشياء عديدة .

يذكر أن “الحنينة” اشتهرت بتقديم الرقصات الاستعراضية المثيرة من خلال الحفلات التي كانت تحييها.

الخرطوم:(كوش نيوز)

برنامج جماهيري كبير في صالة ميريلاند بالخرطوم بعنوان عصر القوة الرقمية يوم السبت 18 يونيو 2022 العاشرة صباحاً – فقرات متنوعة وجوائز وهدايا وضيوف شرف وتغطية إعلامية. للاستفسار: 0116558376 – 0116553017


2022/06/18