شاهد بالفيديو: “مودة الحنينة” تعود لإثارة الجدل بعد غيبة وتشعل الميديا بفاصل رقص مثير





عادت المطربة “مودة الحنينة” لإثارة الجدل مرة أخري وذلك بعد غياب عن الساحة الفنية وذلك من خلال مقطع فيديو متداول بمنصات التواصل الاجتماعي.



وبحسب ماشاهدت محررة ( كوش نيوز) قدمت مودة فاصل من الرقص المثير مقرونا بايحاءات فسرها رواد مواقع التواصل إلى أشياء عديدة .

يذكر أن “الحنينة” اشتهرت بتقديم الرقصات الاستعراضية المثيرة من خلال الحفلات التي كانت تحييها.

الخرطوم:(كوش نيوز)