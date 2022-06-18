



شاشة القضاء

راكوبة قحت تتهاوى من الداخل (خروج حركة تمبور). وما تبقى منها تحاصره مياه الخريف القانونية. حيث ذكر موقع كنداكة نيوز: (أن أصحاب الحق الخاص يشرعون في مقاضاة لجنة التمكين. وستون أمر قبض ضد أعضاء لجنة التمكين بتهمة الفساد وتبديد المال الخاص. وأن عددا من المحامين نيابة عن أصحاب الحق الخاص قاموا بفتح بلاغات في مبالغ تتجاوز في مجملها ثلاثة مليار دولار بالإضافة إلى التهمة بالتشهير والكذب الضار وإشانة السمعة).

لجنة التمكين (الجاهل الأدى بيت أمو النار). هي أكبر معول هدم استخدمته قحت في ثورة فولكرها. ونلاحظ أن براقش قحت قد جنت على نفسها وهي تمارس البلطجة ناسية أن دوام الحال من المحال.

ومن مصادر مؤكدة عن ذلك الاجتماع (الانبطاحي) مع العسكر بوساطة سعودية أمريكية بعد التخلي عن اللاءات الثلاث طلبت قحت من العسكر شطب البلاغات الجنائية ضدهم. أو على أقل تقدير الضغط على أصحاب الأموال المنهوبة (أفراد وشخصيات اعتبارية) استلام ممتلكاتهم بوضعها الراهن (المال تلتو ولا كتلتو).

وقد حسبت قحت أن الأمر لعب عيال. لا يا هؤلاء إن فرصة العمر أتت للعسكر على طبق من ذهب. هذا الأمر نزل بردا وسلاما على الإسلاميين. ولتعتبر قحت أن شوط المدربين قد بدأ مع الإسلاميين. وسوف يلعب الإسلاميون وفق الهجمة المرتدة. لعلمهم التام أن فريق قحت الآن بدون خط دفاع وحارس مرمى.

وخلاصة الأمر نبشر الشارع بأن رياح العدل قد هبت لكنس قمامة الظلم من طرقات المجتمع. إذن لنترك الشارع ليتابع عبر شاشة القضاء تلك المباريات العدلية ليشاهد بأم عينه حجم فساد هؤلاء الفشلة الذي تنوء بحمله الراسيات.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

السبت ٢٠٢٢/٦/١٨