جبريل إبراهيم: بند الترتيبات الأمنية يحتاج إلى أموال ضخمة





قال الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، إن ضعف الموارد ووقف التمويل الخارجي أديا إلى عدم تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام بالصورة المطلوبة، مشيراً إلى أن تنفيذ اتفاقية السلام خصص له نسبة محددة من الميزانية، وأن وزارة المالية لا تستطيع تجاوز هذه النسبة.

وأضاف إبراهيم أن بند الترتيبات الأمنية وعودة النازحين واللاجئين يحتاج إلى أموال ضخمة، مشيراً إلى أن العلاقات مع البنك الدولي تتوقف على الاستقرار السياسي في السودان.

صحيفة المشهد السوداني