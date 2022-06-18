بعد حادثة”حريق سوق دنقلا” .. والي الشمالية يكوّن لجنة للإصحاح





الباقر يوّجه بتواجد عربة للنفايات بشكل دائم في السوق.

وقف والي الشمالية الباقر أحمد علي، على الأضرار التي لحقت بالمحلات بسوق دنقلا، بعد حريقٍ ضخمٍ بسبب حرق النقايات بالسوق.

ودعا والي الشمالية المكلف الباقر أحمد علي إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية لتهيئة سوق دنقلا من جميع النواحي التنظيمية والبيئية.

واطمأن الوالي على أنّه لا توجد خسائر في الأرواح ولا الممتلكات، لجهة أنّ موقع الحريق يبعد مسافات عن المواقع الاستراتيجية بالسوق وأماكن البضائع.

وشدد الباقر على ضرورة معالجة أمر النفايات المتكدّسة في السوق، معلنًا عن اتّجاه لتكوين لجنة مهمتها أن تتولى عمليات إصحاح البيئة في سوق الخضار.

باج نيوز