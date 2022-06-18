تحالف جديد بين حركة عبد الواحد و(الجبهة الوطنية)





أعلنت حركة/ جيش تحرير السودان، قيادة عبد الواحد محمد نور، عن تشكيل تحالف جديد مع الجبهة الوطنية العريضة. ومن المقرر أن يتم التوقيع على التحالف رسمياً، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي سيعقده بالعاصمة البريطانية لندن.

وكان الحزب الشيوعي، كشف عن أنه ماض في تكوين تحالفه الجديد، يعكف على تأسيسه عبر مشاورات يجريها مع القوى الحليفة، تمهيداً لإعلانه قريباً. وقالت عضو المكتب السياسي للحزب آمال الزين، إن “الشيوعي ماضٍ في تكوين المركز الموحد وسنعلن عن تفاصيله والقوى المنضوية له قريبًا”. ورفضت الكشف عن أطراف المركز الموحد، مشيرًة إلى أن التحالف سيكون من قوى التغيير الجذري بعد الفرز الذي حدث في الشارع. وفي 22 الفائت، كشف الحزب الشيوعي عن اقتراب تأسيس ما أسماه ”تحالف الأقوياء” لإسقاط الانقلاب، في أعقاب مشاورات أجراها مع الحركة الشعبية ــ شمال، وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور.

صحيفة الحراك السياسي