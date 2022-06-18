أمين المجلس الأعلي للحج يطمئن علي ترتيبات استقبال الحجاج





إطمان الاستاذ أحمد سر الختم الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة على كافة الترتيبات في مركزي استقبال الحجاج في كل من ميناء جدة الإسلامي ومطار جدة ، بجانب الترتيبات في مركزي مكة والمدينة المنورة .

وقال في تصريحات محدودة عقب وصوله اليوم إلى المدينة المنورة أنه وقف على كافة الترتيبات في مركز المدينة والتنسيق التام بين جميع المراكز، مشيرا إلى أنه حتى الآن وصل إلى المدينة المنورة 1300 حاج وحاجة، وأرسل سر الختم تطميناته بأن كل الحجاج بخير وبصحة وعافية ولم يتم تسجيل أي حالات مرضية أو إصابات لحجاج بيت الله الحرام، مبينا أن مطار الأمير محمد بالمدينة المنورة سيستقبل مساء اليوم أولى الرحلات عبر الطيران لحجاج البحر الأحمر .

وعبر عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة العربية السعودية على كافة الخدمات التي يقدمونها لحجاج بيت الله الحرام

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