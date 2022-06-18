سياسية
فولكر بيرتس: 40% من سكان السودان مُهدّدون بالجوع
قال رئيس بعثة “يونيتامس”، فولكر بيرتس، إن مزيج العنف في دارفور والمناطق الأخرى مع الأزمة السياسية والاقتصادية، والآثار المناخية وسُوء المحاصيل يُهدِّد الآن 40% من سكان السودان بالجوع.
وأضاف في تغريدة له: أطالب بالمزيد من المساعدات الإنسانية الدولية، مشيراً إلى أن العاملين في المجال الإنساني يحتاجون إلى الوصل الآمن لتقديم مُساعدتهم.
صحيفة السوداني
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