فولكر بيرتس: 40% من سكان ‎السودان مُهدّدون بالجوع





قال رئيس بعثة “يونيتامس”، فولكر بيرتس، ‏إن مزيج العنف في دارفور والمناطق الأخرى مع الأزمة السياسية والاقتصادية، والآثار المناخية وسُوء المحاصيل يُهدِّد الآن 40% من سكان ‎السودان بالجوع.

وأضاف في تغريدة له: أطالب بالمزيد من المساعدات الإنسانية الدولية، مشيراً إلى أن العاملين في المجال الإنساني يحتاجون إلى الوصل الآمن لتقديم مُساعدتهم.

صحيفة السوداني