حميدتي: ما تمر به البلاد سببه الخلافات والإقصاء ومحاولات الانفراد بالحكم





أرجع نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، ما تمر به البلاد من تعقيدات في المشهد السياسي والاقتصادي، إلى الخلافات السياسية والإقصاء ومحاولات الانفراد بالحكم.

وقال خلال مخاطبته توقيع الصلح بين المسيرية والرزيقات بشأن أحداث جبل مون بالجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور اليوم “نحن الآن نعمل من خلال الحوار لتحقيق أكبر توافق وطني يمضي بالبلاد إلى استكمال الفترة الانتقالية وصولاً إلى انتخابات حرة”.

وأضاف “نأمل أن تنعكس نتائج هذا التوافق الوطني المنشود لصالح شعبنا الذي عانى كثيراً من الخلافات السياسية، وأن تمضي الأوضاع نحو الاستقرار والتنمية بعيداً عن الصراعات والأنانية وحب النفس”.

وتأسف حميدتي على ضياع الكثير من الفرص لنهضة البلاد، وقال “لقد ضاعت الكثير من الفرص أمام نهضة بلادنا، ولا يزال المخذلون يسعون بشتى السبل للنيل من سلامة وأمن واستقرار البلاد وتأخير قطار التنمية والتطور، علينا أن نتعاون جميعاً لتغليب مصلحة الوطن وإعلاء روح التكاتف”.

صحيفة الصيحة