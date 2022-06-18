أمين حسن عمر لـ”فولكر”: لا نأبه لحوار يُديره الأجانب وأصحاب الأجندات





قال القيادي الإسلامي د. أمين حسن عمر، ردًا على رئيس بعثة “يونيتامس”، فولكر بيرتس، إنهم لا يأبهون لحوار يُديره الأجانب وأصحاب الأجندات المعلومة ولا نريد أن نكون طرفاً فيه.

وأضاف في منشور له على الفيسبوك: ما لم تكف أياديكم عن الحوار فهو غبارٌ سوف تذروه الرياح إلى حيث تلقي حمولها.

صحيفة السوداني