سياسية
(الجنائية) تستمع للشاهد (18) في قضية كوشيب
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، عن انتهاء شهادة الشاهد الثامن عشر بالإدلاء بشهادته في قضية علي كوشيب.
وبحسب تغريدة لـ(الجنائية) على (تويتر)، فإنه من المقرر أن تستأنف جلسات محاكمة كوشيب في 30 يونيو الجاري، ويواجه كوشيب (31) تهمة، بينها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
صحيفة الصيحة
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