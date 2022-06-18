إضرابٌ للكوادر الصحية والطبية بجنوب دارفور





أعلنت تنسيقية الكوادر الصحية والطبية بولاية جنوب دارفور، الدخول في إضرابٍ اعتباراً من غدٍ الأحد وحتى الخميس المُقبل، مع تأكيد الاستثناءات السابقة (الطوارئ، الولادة، العناية المُكثّفة، التغذية العلاجية، بنوك الدم ومراكز غسيل الكُلى والطوارئ الصحية).

وأكدت التنسيقية في تصريح صحفي، أنّ الخطوة تأتي التزاماً بما توافقت عليه الأجسام المطلبيّة – فيما صار يُعرف باللجنة العليا للمُطالبة بحقوق العاملين بولاية جنوب دارفور – والعمل المُشترك في إنجاز حُقُوق العاملين في الهيكل الراتبي للعام 2022م والمُتأخِّرات السابقة من 2020م.

صحيفة الصيحة