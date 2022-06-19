اختيار مراقب جديد للإخوان المسلمين بالسودان





اختار مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين بالسودان في إجتماعه الدوري العادي يوم السبت الثامن عشر من يونيو، مراقباً عاماً جديدا للجماعة ونائبا للمراقب ورئيسا لمجلس الشورى ورئيسا للمكتب القيادي

وتم انتخاب مولانا سيف الدين أرباب مراقباً عاماً للجماعة والأستاذ الجامعي عمر الحبر يوسف نائباً للمراقب، كما انتخب الأستاذ حسن عبد الحميد رئيساً للمكتب القيادي للجماعة بالسودان

وحسب. بيان صحفي فقد انتخب الدكتور مرتضى محمد علي التوم رئيساً لمجلس شورى الجماعة خلفاً لمولانا سيف الدين أرباب والمهندس الصادق أبو شورة نائبا لرئيس مجلس الشورى.

وأقر المجلس استمرار الإخوان المسلمين في التيار الإسلامي العريض مع ابداء بعض التوجيهات.

وناقش المجلس الوضع السياسي الراهن وأمن على مواقف الجماعة الداعية لصيانة استقلال القرار السوداني والتأكيد على استقرار البلاد والتأكيد على الحوار السوداني دون إقصاء او تبعية للخارج.

الخرطوم :ST