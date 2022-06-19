شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يفجرها داوية ويكشف عن تعرضه للتحرش من احد معجبيه.. استدرجني وقام بإطفاء الأنوار وقال لي (اشتهيتك لأنك انت طري)





أثار فنان ومودل سوداني ضجة اسفيرية غير مسبوقة وذلك بعد حديثه المثير والذي كشف من خلاله عن محاولة تحرش تعرض لها بمطعم شهير بالعاصمة الخرطوم.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد سرد المودل “ريحان” التفاصيل الكاملة عبر مقطع فيديو تابعه المئات وقاموا بتداوله وسط سخرية كبيرة.

وقال الفنان المعروف داخل مواقع التواصل الاجتماعي أن أحد الأشخاص ظل يلاحقه باستمرار عبر تطبيق تيك توك كواحد من معجبيه.

وأضاف بحسب ما نقلت محررة موقع النيلين قام بدعوتي أكثر من مرة وفي المرة الأخيرة قابلته في مطعم شهير, وبعد أن طلب الأكل ذهبنا للطابق الأول.

وواصل: بعد جلوسنا قام بإطفاء الأنوار, وبادرته قائلاً في ناس هنا في الطابق, ليجيبني نحن آخر ناس نقعد هنا, ثم فاجأني قائلا لي “اشتهيتك”.

وختم حديثه قائلاً رديت عليه بجملة الأكل جنبك فقال لي لا “انت طري” بعدها أصبحت يده تذهب لمناطق معينة في جسمي, لكن بصراحة هو عاوز الفكرة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين