شاهد بالفيديو.. سخط اسفيري كبير على شاب سوداني ظهر في حفل للفنانة مروة الدولية وهو يرقص بمؤخرته ومتابعون (كل مصائب السودان سببها النوع دا)





أثار شاب سوداني غضب الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك على خلفية ظهوره بصورة غير لائقة خلال حفل غنائي بالخرطوم.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فإن الشاب الذي أثار غضب المتابعين ظهر وهو يرقص بؤخرته بطريقة أغضبت كل المتابعين وذلك خلال حفل للمطربة مروة الدولية.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي أرجعوا السبب في الحالة الاقتصادية المتدهورة بالبلاد إلى ظهور مثل هؤلاء دون حسيب أو رقيب وأكدوا أن الوضع الذي يعيشه السودان حالياً هو “غضب رباني” بسبب هذه السلوكيات المخجلة والمتكررة.

وكنتب أحد المتابعين تعليق قال فيه: (لم يمر بتاريخ السودان زمن او حقبه أتعس وارذل واسفل وأسخف من هذه السنين التي نعيشها اليوم سنين انقلبت جميع الموازين فيها حتى اصبحت الاخلاق عمله نادره والشرف والكرامة والعدالة والغيره والإنسانية والرحمه عمله نادره جدا . مع الاسف الشديد وصل السودان بلد الحضارات إلى هذا المستوى.حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من اوصلنا الى هذا الحال).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين