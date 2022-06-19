شاهد بالفيديو: مُطربة سودانية تتعرض للتحرش عند دخولها عالم الغناء وتكشف المثير





كشفت المطربة “مونيكا روبرت” عن الكثير والمثير عند استضافتها في برنامج المطب الذي يقدمه مونتي حيث ذكرت إنها كانت لديها الرغبة في أن تصبح راقصة منذ الصغر ولكن أصبحت مطربة بعد مجهودات عديدة.



وبحسب ماشاهدت محررة ( كوش نيوز ) قالت مونيكا: تعرضت للتحرش في بداية دخولي عالم الغناء لكني لم أسكت وقمت بفضح كل من حاول التحرش بي في الصحف دون أن ينتابها خوف.

وأضافت “روبرت” إن هوايتها منذ الصغر وامنيتها كانت أن تصبح راقصة، ولكنها عندما أصبحت مطربة لم تكن تفهم اللغه العربية جيدا، وبعد محاولات معها ووقوق العديد من الأشخاص بجانبها استطاعت حفظ الأغنيات وترديدها والآن أصبحت تجيد الغناء باللغة العربية.

الخرطوم:(كوش نيوز)