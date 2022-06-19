اقتصاد وأعمالأسعار صرف العملات
بنك الخرطوم يعلن أسعار الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي ليوم الأحد 19 يونيو 2022م
أعلن بنك الخرطوم نشرة أسعاره لشراء وبيع العملات الأجنبية في السودان ليوم الأحد، الموافق 19 يونيو 2022م، وشملت قائمة الصرف الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي اليورو، وعدد من العملات الأخرى.
سعر الدولار في بنك الخرطوم
566.00 جنيه للشراء.
570.74 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي فى بنك الخرطوم
150.84 جنيه للشراء.
151.97 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الاماراتي في بنك الخرطوم
154.26 جنيه للشراء.
155.42 جنيه للبيع.
الخرطوم (كوش نيوز)
برنامج جماهيري كبير في صالة ميريلاند بالخرطوم بعنوان عصر القوة الرقمية يوم السبت 18 يونيو 2022 العاشرة صباحاً – فقرات متنوعة وجوائز وهدايا وضيوف شرف وتغطية إعلامية. للاستفسار: 0116558376 – 0116553017