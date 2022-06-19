البرهان يتّهم المتظاهرين في السودان بـ”انتهاك السلمية”





يقول البرهان إنّ قوات الأمن لديها تعليمات واضحة.

اتهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، المتظاهرين بـ”انتهاك السلمية” ومهاجمة أقسام الشرطة والمقرات الحكومية، بحد زعمه، وذلك في مقابلة حصرية مع قناة “الحرة”.

وقال عبد الفتاح البرهان، في تصريحاتٍ بحسب وكالة الحرّة، الأحد، إنّ قوات الأمن لديها تعليماتٍ واضحة “بعدم مهاجمة من يريد التعبير عن رأيه، كما أنّها مأمورة بعدم حمل الأسلحة أو مطاردة المتظاهرين، وأن تبقى في مواقعها وتحافظ على ممتلكات الدولة”.

وفي الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام للقوات المسلّحة عبد الفتاح البرهان، عن إجراءاتٍ استثنائية، شملت حالة الطوارئ، حل مجلس السيادة الذي كان يترأسه، كما حل الحكومة برئاسة، عبدالله حمدوك، الذي تم توقيفه لفترة وجيزة، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر، يشهد السودان احتجاجاتٍ شعبيةٍ متواصلةٍ، رفضًا للإجراءات التي قام بها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز