مصادر: تجاوزات في تعيينات بالنيابة العامة





كشفت مصادر نيابية، عن تجاوزات بتعيينات موظفين بالنيابة العامة، وأكدت المصادر لـ(الحراك) أن النيابة قامت بتعيين موظفين دون الموافقة من وزارة المالية على تلك التعيينات، وأشارت إلى أن التعيينات تجاوزت قانون التوظيف في الخدمة المدنية، ونوهت إلى أن الوظائف لم تطرح للمنافسة العامة، وقالت المصادر إن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قامت برفض اعتماد الوظائف، ما اضطر النائب العام لإيقافهم عن العمل إلى حين توفيق أوضاعهم، واتهمت ذات المصادر أعضاء بنادي النيابة العامة بالتورط في تلك التعيينات، واعتبرتها مخالفة واضحة للوائح الخدمة المدنية.

الخرطوم ـ إيمان الحسين

صحيفة الحراك السياسي